Schade in wielerland na vrijdagkoersen: Alejandro Valverde en Nacer Bouhanni hebben een breuk opgelopen

De koersen van voorbije vrijdag hebben aardig wat schade toegebracht. Bij Valverde en Bouhanni in het bijzonder. Valverde kwam zwaar ten val in de zevende etappe van de Vuelta, Bouhanni crashte in de finale van de Marcel Kint Classic.

Beiden hebben nood aan een herstelperiode, want er is bij deze twee renners een breuk vastgesteld als gevolg van hun valpartij. Valverde leek er eerst nog zonder breuken vanaf te komen. Meer gedetailleerd onderzoek en een CT-scan hebben aangewezen dat Valverde zijn sleutelbeen heeft gebroken. Een operatie is dan ook noodzakelijk.

🚴🇪🇸 | Oei! We wilden net het finale-alarm gaan laten loeien vanwege een aanval, maar dan schuift Valverde onderuit. Gelukkig valt hij niet de diepte in... #LaVuelta21



📺 Live op Eurosport of stream zonder onderbrekingen via discovery+https://t.co/RG35D6zwRr pic.twitter.com/v0Xpq0yeVK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 20, 2021

Op Belgische bodem was Nacer Bouhanni één van de renners die in de finale van de Marcel Kint Classic betrokken was bij een valpartij. Hierdoor kon de Fransman niet meesprinten voor de overwinning. Bouhanni heeft een breuk in de rechterschouder opgelopen en zal de komende periode gebruiken om daarvan te herstellen.