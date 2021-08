Lefevere komt met aanmoediging voor andere teammanager die tegen kanker vecht: "Onthoud: we zijn winnaars"

Het nieuws over de teammanager van Trek-Segafredo die tegen kanker vecht, is ook Patrick Lefevere niet ontgaan. Luca Guercilena heeft aangekondigd dat hij zijn taken voorlopig neerlegt nadat enkele dagen geleden bij hem lymfeklierkanker is vastgesteld.

Patrick Lefevere leeft alvast mee met de 48-jarige Italiaan. Hij reageerde op een tweet van Trek-Segafredo, dat iedereen oproept om Guercilena een spoedig herstel toe te wensen. Dat doet Lefevere via een krachtdadige boodschap: "Vecht, Luca." Beiden zijn al jaren succesvolle teammanagers in de wielerwereld. Nu gaat Guercilena aan het belangrijkste gevecht uit zijn leven beginnen. Met hopelijk evenveel succes als hij dat in de koers al heeft gehad. "Onthoud: we zijn winnaars", schrijft Lefevere nog. Fight Luca we’re winners remember🥊 https://t.co/7GDbWnyk59 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 21, 2021