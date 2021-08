Dit zijn de verschillen in het klassement: 1 renner binnen (halve) minuut van Roglič, aparte situatie bij Movistar en Ineos

Op rustdag 1 kan je al eens een balans opmaken. Roglič heeft op bijna iedereen een minuut voorsprong in de Vuelta, behalve op Enric Mas. Die is overigens niet de enige renner van Movistar die nog goed gepositioneerd staat. Bij Ineos hebben ze hetzelfde voor: twee kopmannen dicht bij mekaar.

Want twee renners vooraan in het klassement hebben is goed, maar kun je daar ook echt mee oogsten? Moet niet de kaart van één kopman getrokken worden? Die knoop zullen Movistar en Ineos moeten doorhakken. Movistar heeft Mas en López op plaatsen 2 en 3, Ineos Bernal en Yates op positief 5 en 6.

In elk geval dient leider Roglič voorlopig vooral met Mas rekening te houden. Hij is de enige die binnen de minuut staat van de rode trui. Mas staat zelfs nog binnen de halve minuut. Er volgt ongetwijfeld nog een boeiende strijd in het klassement na de eerste rustdag.

Top 10

1. Primož Roglič

2. Enric Mas 28"

3. Miguel Ángel López 1'21"

4. Jack Haig 1'42"

5. Egan Bernal 1'52"

6. Adam Yates 2'07"

7. Giulio Ciccone 2'39"

8. Sepp Kuss 2'40"

9. Felix Großschartner 3'25"

10. David De La Cruz 3'55"