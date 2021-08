Movistar deelt na val Valverde opnieuw in de klappen in Vuelta: breuken en klaplong voor Zwitser

"We blijven Johan Jacobs in onze gedachten houden", staat te lezen in een social media-bericht van Movistar. "Hij heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis in Almería na zijn valpartij in de negende etappe." In dat ziekenhuis is ook één en ander aan het licht gekomen.

Movistar weet nu meer over de door Jacobs opgelopen blessures. "De Zwitserse youngster heeft breuken opgelopen aan zijn rechterschouderblad en aan één van zijn ribben. Hij heeft ook een klaplong opgelopen", deelt zijn ploeg mee.

