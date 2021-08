Olympische held uit Nederland is nu ook wereldkampioen in het BMX

Op de Olympische Spelen was het genieten van het spektakel in het BMX. Eén van de grote helden van Tokio is nu ook wereldkampioen. Niek Kimmann was in eigen land ook de beste op het WK. Ook bij de vrouwen was de wereldtitel voor de olympisch kampioene.

Het was één van dé verhalen van de Olympische Spelen: Niek Kimmann knalde op training tegen een overstekende official aan en hield daar een barst in de knieschijf aan over. Desondanks werd Kimmann wel olympisch kampioen. Naast dat olympisch goud heeft hij nu ook WK-goud beet. Titelverdediger Twan van Gendt werd uitgeschakeld in de kwartfinales. De Nederlandse hoop kwam dan op de schouders van Kimmann te liggen en die stelde niet teleur. In de finale hield hij de Fransman Andre en de Zwitser Graf achter zich. Zij pakten respectievelijk zilver en brons. SHRIEVER WINT BIJ DE DAMES Bij de vrouwen had Bethany Shriever in Tokio het BMX gewonnen, ze was hiervoor zo diep gegaan dat ze na de race even niet meer kon stappen. Ook de Britse bevestigde op het WK en klopte de Nederlandse dames Baauw en Smulders in de strijd om goud.