Sepp Kuss ziet dat Ineos qua communicatie in lastig parket zit: "Dat kan soms een beetje clashen"

Een goede Sepp Kuss hield in de negende Vueltarit het offensief van Ineos in toom en deed Roglič zp een grote dienst. De rolverdeling bij Jumbo-Visma is ook erg duidelijk, terwijl dat bij Ineos iets anders ligt. Daar wees Kuss ook op na de rit.

Bij de eerste aanvallen van de concurrentie op Roglič, was Kuss paraat om deze af te slaan. Zo roerden ook de mannen van Ineos zich. "Ik denk dat ze zeker iets moesten doen", zei Kuss achteraf aan onder meer Cyclingnews. "Wij waren sterk, we zaten daar nog met verschillende jongens en reden gewoon onze eigen koers." Bij Ineos is dat allemaal iets ingewikkelder, meent Kuss, omdat ze daar met verschillende kopmannen zitten. "Het is soms moeilijk om te communiceren als je meerdere kopmannen hebt. Dat kan soms een beetje clashen, als de ene zich heel goed voelt en de andere niet echt."