Er is een nieuwe, verrassende leider in de Vuelta: " ik dacht dat er een mirakel nodig was om de rode trui te nemen"

Christian Odd Eiking is de nieuwe leider in de Vuelta. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert begon vandaag met negen minuten achterstand op Roglic aan de rit, maar nu heeft hij wel een bonus van twee minuten.

De Noorse renner kan het nog steeds zelf niet geloven. Hij vertelde het na de etappe en staat te lezen op de officiële Twitterpagina van de Vuelta. "Ik had 9 minuten achterstand, ik dacht dat er een mirakel nodig was om de trui te nemen. Dit is een bonus", vertelde Eiking.

