Marianne Vos slaat dubbelslag in proloog Simac Ladies Tour

Marianne Vos heeft meteen een ritzege geboekt in de Simac Ladies Tour. De eerste etappe was een proloog van 2,4 kilometer en daarin was de Nederlandse net iets sneller dan haar landgenote Ellen van Dijk.

Marianne Vos is met ambitie aan de Simac Ladies Tour begonnen en ze staat na de proloog ook meteen aan de leiding. De Nederlandse renster van Team Jumbo-Visma Women reed in de korte tijdrit van 2,4 kilometer naar winst in een tijd van 3:01. Daarmee deed Vos net iets beter dan Ellen van Dijk. De renster van Trek-Segafredo eindigde op vijf seconden van Vos. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig van FDJ kwam binnen op zes seconden en eindigde zo op de derde plaats.