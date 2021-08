Brandende wagen zorgt voor het stilleggen van de Druivenkoers

De Druivenkoers is niet helemaal verlopen zoals iedereen dat voor ogen had. Een brandende wagen langs de kant van het parcours zorgde ervoor dat de koers even stilgelegd moest worden. Remco Evenepoel was op dat moment al dertig kilometer voorop aan het rijden.

Evenepoel was net bezig aan wat de laatste passage over de Lanestraat moest zijn. Plots kon hij daar niet meer verder koersen. Evenepoel wist in eerste instantie ook niet wat er aan de hand was, al zou dat wel snel duidelijk worden. De zwarte rook duidde immers op een brand. De wedstrijd ligt momenteel tijdelijk stil door een brandende wagen langs het parcours. De hulpdiensten moeten toegang krijgen tot het parcours. #VDO21 — Druivenkoers Overijse (@Druivenkoers) August 26, 2021 Een wagen langs de kant van de weg stond in brand, de koers moest tijdelijk stilgelegd worden. De hulpdiensten moesten immers op het parcours toegelaten te worden om te kunnen ingrijpen en over te gaan tot blussen. Het zag er even naar uit dat de wedstrijd lang zou stilliggen, maar dat viel al bij al nog mee. De wedstrijd zal geneutraliseerd hervatten en het peloton zal voorbij de brand rijden. Vervolgens mag Evenepoel de koppositie opnieuw innemen. #VDO21 — Druivenkoers Overijse (@Druivenkoers) August 26, 2021 De wedstrijd werd geneutraliseerd hervat, het peloton ging voorbij de brand rijden en Evenepoel zou de koppositie ook weer innemen. Na de neutralisatie en het hervatten van de koers, speelde Evenepoel de leiding niet meer kwijt: hij reed solo naar de overwinning. De Druivenkoers werd verder afgehaspeld zonder enige incidenten.