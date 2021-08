Jens Schuermans sleept op WK mountainbike ereplaats in de wacht in de shortrace, wereldtitels voor VS en Zwitserland

Op het WK mountainbike is de shortrace afgewerkt bij de mannen en vrouwen. Jens Schuermans bewees dat ook hij in die typische korte wedstrijden goed voor de dag komt. Schuermans werd zevende. Blevins pakte de de wereldtitel bij de mannen, Frei bij de vrouwen.

Plaats van het gebeuren is Val di Sole in Italië. Het is een WK mountainbike zonder Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Brandl zette in de shortrace bij de mannen druk, maar Avancini en Blevins konden terugkeren. Het was die laatste die als eerste over de streep kwam en zo Amerika goud schonk.

De Braziliaan Avancini en de Duitser Brandl moesten genoegen nemen met respectievelijk zilver en brons. Een medaille was te hoog gegrepen voor Schuermans, maar de Belg reed wel een verdienstelijke wedstrijd. Hij bereikte de finish als zevende en kwam binnen op 21 seconden van de nieuwe wereldkampioen.

FREI KLOPT RICHARDS BIJ DE DAMES

Bij de dames draaide de shortrace uit op een sprint tussen de Zwitserse Sina Frei en de Britse Evie Richards. Frei veroverde goud voor Zwitserland. Ferrand-Prévot zorgde er voor dat ook Frankrijk al zeker is van een medaille. Met de cross-country volgt er nog een grote afspraak op dit WK.