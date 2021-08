Stan Dewulf de Belgische aanvaller in twaalfde rit in de Vuelta: "Er zijn hier niet veel kansen voor de klassieke mannen"

In de overgangsrit die Vueltarit 12 was, was het uitkijken naar Belgische aanvallers. Stan Dewulf beantwoordde de oproep: hij ging in het offensief, zonder succes weliswaar. Een groepje met Dewulf geraakte niet definitief weg.

Na enkele mislukte ontsnappingen leek er wel muziek in te zitten toen Dewulf met enkele metgezellen wegreed. Ook zij werden echter teruggegrepen. "Met die laatste klim die ons wachtte, wist ik sowieso dat het moeilijk ging zijn. Maar er zijn hier niet veel kansen voor de klassieke mannen." En dus waagde Dewulf het erop.

DRIE DAGEN GEPROBEERD

Aan aanvalslust bij hem geen gebrek. "Ik heb drie dagen geprobeerd. De eerste dag was het niet gelukt, gisteren was ik ook heel aanwezig vooraan. Het was al snel duidelijk dat ze gingen rijden om de klassementsmannen en om Matthews vooraan te krijgen op die aankomst. Het was vandaag superlang koersen. Ik heb misschien wat te veel gegeven in het begin."

Zat er in het laatste deel van de etappe dan nog iets in voor hem? "Op zich voelde ik me niet slecht, maar in de finale zat er niet veel meer op."