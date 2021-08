Zwitserse klopt Ellen van Dijk in individuele tijdrit in Simac Ladies Tour en slaat dubbelslag

Op dag 3 van de Simac Ladies Tour stond een tijdrit op het menu. Niet Ellen van Dijk, maar de Zwitserse Marlen Reusser was de snelste van het hele pak. Voor een keertje dus geen Nederlandse triomf. Reusser was meer dan tien seconden sneller dan haar grootste concurrenten.

Toen de laatste rensters nog moesten aankomen in de 22 kilometer lange tijdrit in de straten van Gennep, had Reusser haar toptijd al neergezet. Met haar gemiddelde van 49,312 kilometer per uur was ze 15 seconden sneller dan Chantal Blaak en 22 seconden sneller dan Lisa Klein.

Naar één renster in het bijzonder was het nog uitkijken en dat was tijdritspecialiste Ellen van Dijk. Zij had de tweede snelste tijd aan het tussenpunt en zou ook aan de finish beslag leggen op de tweede plaats. Reusser had nog 12 seconden sneller gereden dan Van Dijk.

OOK LEIDERSTRUI VOOR REUSSER

Alison Jackson wist haar leiderstrui niet te redden in deze tijdrit. Reusser sloeg dus een dubbelslag en is ook de nieuwe leidster in de Simac Ladies Tour.