🎥 Ben Hermans verbaasd dat zijn tijd nipt genoeg was voor de zege: "Derde keer op deze fiets en het is al prijs"

Ben Hermans heeft zichzelf op de kaart gezet als tijdrijder. Hij pakte nipt de zege in de tijdrit in de Tour Poitou-Charentes: één seconde had hij over op de Brit Archibald. Ook voor Hermans zelf was het een verrassing dat zijn toptijd bleef staan.

Ben Hermans wilde er wel voor gaan in de tijdrit, maar de overwinning was zeker niet het eerste dat in zijn gedachten zat. "Ik had dit zeker niet verwacht. Ik had gehoopt om een goed resultaat te rijden. Ik heb pas een nieuwe fiets van Factor. Het is de derde keer dat ik op deze fiets zit en het is meteen prijs."

Lekker om op dat nieuwe materiaal dan al snel het goede gevoel te pakken te krijgen. "Dit is geweldig. Ik had totaal niet door dat ik zou winnen. Aan de finish zeiden ze dat ik één seconde had op de nummer 2 van dat moment. Ik dacht: 'Dat is zeker niet genoeg, er moet nog 40-45 man gekomen.'"

Geen van die renners zou echter in de buurt komen van de tijd van Hermans. "Het is toch net genoeg. Het is zeker fijn", besluit de ritwinnaar.