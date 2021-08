Aan het eind van rollercoaster van een seizoen hoort Remco Evenepoel toch gewoon thuis op het WK

Het beeld dat we hebben van Remco Evenepoel slingert heen en weer. Maar hoort hij thuis op het WK? Ja, echt wel. Niet alleen in de tijdrit, ook in de wegrit. Het is niet alleen op basis van zijn naam dat hij een plek op het WK kan claimen, ook omdat hij de Belgische ploeg van dienst kan zijn.

Als er één ding is wat de voorbije periode ons geleerd heeft, is het dat de perceptie rond Remco Evenepoel snel kan veranderen, in beide richtingen. Na een week in de Giro, zagen velen hem in die grote ronde al meedoen voor winst. Na een tweede plek op het BK tijdrijden achter Lampaert en tegenvallende Spelen, werd er ineens bijna niets meer verwacht van Evenepoel dit jaar.

VEEL VERANDERD IN MAAND TIJD

En kijk, we zijn een maand verder. Die maand heeft Evenepoel twee ritzeges en de eindzege opgeleverd in de Ronde van Denemarken en de overwinning in de Druivenkoers. Op basis daarvan zou je kunnen stellen dat Evenepoel zeker meemoet naar het WK. Aan de bondscoach om zich niet te veel te laten leiden door emotie en het analytisch goed in te schatten. Toch is die laatste stelling wel de juiste.

EVENEPOEL KAN HET OOK OP VLAAMSE BODEM

Puur vanwege het gegeven dat Evenepoel op dat WK wel wat kan uitrichten. Evenepoel zal steevast gelinkt worden aan zijn potentieel in rittenkoersen en dan is het in de eerste plaats denken aan het buitenland. Hij heeft echter in het verleden al bewezen ook in wedstrijden van één dag het te kunnen waarmaken en ook in koersen op Vlaamse bodem stevig te kunnen uitpakken.

Denk maar aan het BK op de weg, waar enkel Wout van Aert en Edward Theuns hem konden volgen. Zijn prestaties in de Baloise Belgium Tour zijn dan wel te plaatsen in het kader van een rittenkoers, de koninginnenrit van zo'n wedstrijd staat dikwijls op zich. Telkens was Evenepoel daarin veruit de beste renner. En nu heeft hij zich ook nog eens bewezen op een deel van het WK-parcours.

Dan zou het vrij onvoorstelbaar zijn om hem gewoon thuis te laten. In vele koersen waar hij aan de start staat, zal Evenepoel dat doen als kopman. Dat kan in de WK-wegrit niet: Vanthourenhout trekt de kaart Van Aert. Dat hoeft niet nefast te zijn voor een WK-selectie van Evenepoel. Laat hem maar aanvallen van ver, laat de andere ploegen er maar achter rijden. Daar kan de Belgische ploeg alleen maar wel bij varen, toch?