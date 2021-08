Ackermann zet na eerste succes zijn zinnen op eindzege in thuisland: "Ik kijk uit naar een sprint tegen Cavendish"

Pascal Ackermann heeft zijn eerste kans in zijn thuisland meteen gegrepen. Ook hoopt hij Cavendish eens te kunnen kloppen in de sprint. Die kon niet meespurten. Eens de maat kunnen nemen van de groene trui uit de Tour, zou het seizoen van Ackermann nog wat meer glans geven.

Uiteraard was Ackermann gebrand op een ritzege op eigen bodem. "Dit is één van de enige koersen in Duitsland. Het is altijd leuk om de eerste rit van een rittenkoers te winnen, want dan pak je alle truien. Ik ben ook niet bezig aan een geweldig seizoen, dus ik moet alles pakken wat ik kan."

"De ploeg deed het uitstekend en hield me steeds vooraan. Het was een superlange sprint van 300 meter. Ik was heel verrast dat niemand naast mij kwam", vervolgde Ackermann. Is er nog iets wat op zijn verlanglijstje staat deze week? "Ik kijk echt uit naar een sprint tegen Cavendish. Jammer genoeg was hij gevallen, hopelijk kunnen we de komende dagen wel het gevecht aangaan."

De bonificatieseconden kunnen wel eens belangrijk zijn

Ook met het klassement zit Ackermann in zijn hoofd, want echt zware etappes zitten er niet tussen in Duitsland. "De volgende twee dagen zijn er wat meer klimmetjes, maar niets dat echt zwaar is. Alles is mogelijk. De tien bonificatieseconden kunnen wel eens belangrijk zijn. Het zou geweldig zijn moest ik voor de eindzege kunnen gaan."