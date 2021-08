Dit heeft de 13de Vueltarit te bieden: enorme kans voor Jakobsen om puntentrui steviger om de schouders te dragen

In de dertiende rit in de Vuelta heeft Fabio Jakobsen een grote kans om nog steviger aan de leiding te gaan in het puntenklassement en een derde ritzege te behalen. In Villanueva de la Serena ligt de volgende aankomst van een sprintersrit.

De laatste echte confrontatie tussen sprinters was er in de achtste rit, met Jakobsen als winnaar. Met het verlaten van de Vuelta door Philipsen is Jakobsen veruit de snelste man in deze grote ronde. Démare heeft zijn beste vorm nog niet gevonden dit jaar. Dainese is er wel al een paar keer dichtbij geweest, maar Jakobsen moet hem wel aankunnen.

De dertiende etappe is een typische 'vlakke' Vueltarit: het gaat doorheen de dag wel op en af, zonder dat er echt grote hindernissen op de weg liggen die het peloton kunnen doen scheuren. De grootste knik in het parcour ligt vijftig kilometer nadat de renners vertrekplaats Belmez hebben verlaten.

LAATSTE 80 KILOMETER VOORAL IN DALENDE LIJN

Vanaf kilometer 123 gaat de etappe eerder in dalende lijn. Een laatste oplopend stuk is er op iets meer dan dertig kilometer van de aankomst. De finale is volledig vlak. Weinig kans dat er dan nog succesvolle aanvallen tot stand kunnen komen. Met 11 kilometer te gaan is er een tussensprint en na 203,7 kilometer is er in principe dan de massasprint in aankomstplaats Villanueva de la Serena.

Bij Deceuninck-Quick.Step zullen ze er alles aan doen om het tot een sprint te laten komen. Niet enkel in het teken van de ritzege, maar ook vanwege de situatie in het puntenklassement. Primož Roglič zal bergop wellicht nog heel wat punten pakken bergop en ook in de tijdrit. Fabio Jakobsen is dus nog niet zeker van de eindzege in het puntenklassement.

VOORLAATSTE RIT VOOR SPRINTERS

De dertiende etappe in de Vuelta is de voorlaatste rit voor sprinters. Het komt er voor Jakobsen dus op aan om daar het meeste uit te halen, een grotere marge te nemen ten opzichte van Magnus Cort en Primož Roglič en zo een goede zaak te doen voor zijn groene trui.