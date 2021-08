🎥 Dylan Teuns grijpt net naast ritzege in Ronde van Duitsland

Dylan Teuns is zaterdag als tweede geëindigd in de derde etappe van de Ronde van Duitsland.

In de slotkilometers van de derde rit van de Ronde van Duitsland viel Nils Politt aan. Dylan Teuns glipte met hem mee.

De sprintersploegen probeerden hen nog terug te halen, maar dat lukte niet meer. De winnaar zat bij de twee vooraan.

Politt duwde door en pakte de ritzege in een sprint met twee. De Duitser mocht even later ook de leiderstrui aantrekken.

Greipel won de spurt met het peloton voor de derde plaats.