Eiking start al voor de vierde dag in de rode leiderstrui: "Ik zal alles geven om de rode trui te verdedigen, maar veel zal afhangen van wat de andere ploegen willen"

Odd Eiking is zichzelf meer en meer aan het verrassen in de Ronde van Spanje. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert begint vandaag al voor de vierde dag als leider in de Spaanse grote ronde.

Vandaag lijkt het echter wel moeilijk te worden voor Eiking om de leiderstrui vast te houden, want er komt een zware bergetappe aan. Eiking beseft ook zelf dat het niet makkelijk zal worden. "Het wordt een zware dag in de bergen. Ik zal alles geven om de rode trui te verdedigen, maar veel zal afhangen van wat de andere ploegen willen", legde Eiking uit op de site van zijn ploeg. Ook vrijdag had Eiking het al niet onder de markt, maar hij kon opnieuw rekenen op een sterke prestatie van zijn ploeg. "De vele rotondes in de laatste kilometers waren geen verrassing, maar ik had niet gedacht dat ze beslissend zouden zijn voor de ritzege. Er waren wat tijdsverschillen, maar dankzij het goede werk van mijn ploegmaats kon ik vooraan eindigen en veranderingen in het algemeen klassement vermijden. Het team was fantastisch vandaag, want ik hoefde alleen maar te volgen", aldus de Noor.