🎥 📷 Opschudding in Brussels Cycling Classic: groot deel van kopgroep rijdt verkeerd

Op een splitsing reden Aimé De Gendt en Remco Evenepoel naar links, terwijl de vijf andere koplopers naar rechts reden.

De twee overgebleven leiders hadden al snel meer dan 30 seconden voorsprong op hun verkeerd gereden medevluchters.

Onder de pechvogels onder andere Philippe Gilbert en Victor Campenaerts.

Some confusion at #BCC21 , where several riders took a wrong way, leaving only @EvenepoelRemco and Aimé De Gendt at the front.

Oh no! Due to an arrow pointing the other way, some of the riders went the wrong direction, leaving Remco Evenepoel and Aimé De Gendt at the front with the five chasers including @PhilippeGilbert and @Toshvds chasing at 35 seconds now.



🏁15 km to go