Tourritwinnaar wilde niet met Dylan Teuns naar de meet: "Geweldig om net als in de Tour solo te gaan"

Nadat hij voorop geraakte met Dylan Teuns, wist hij dat hij solo moest gaan. Zoals hij het ook in de Tour al gedaan had. Nils Politt is dit jaar meer winnaar geworden. Hij pakte niet enkel de ritzege in de Ronde van Duitsland, maar heeft ook uitzicht op de eindzege.

We wisten dat we op het einde alert moesten zijn. Mijn doel was om bonificatieseconden te pakken, maar ik zat ingesloten. Nadien sloeg een klein groepje een kloof en ik probeerde het één keer. Ik geraakte voorop met Teuns en kreeg dan groen licht van onze sportdirecteurs", deed ritwinnaar Politt het verhaal van een beslissend moment in de koers. De winnaar zat dus vooraan en Politt wilde zeker niet op een sprint mikken. "Ik wist dat ik moest aanvallen om te kunnen winnen. Met drie kilometer te gaan kon ik Teuns lossen. Natuurlijk was het geweldig om net als in de Tour solo te kunnen gaan." VERSCHILLENDE OPTIES De Duitser van Bora-Hansgrohe sloeg meteen een dubbelslag en vat de laatste etappe aan als leider. "We hebben nu verschillende opties en we willen ons van de eindzege verzekeren."