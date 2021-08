Evenepoel denkt luidop over WK-selectie voor renner die indruk maakte in Brussels Cycling Classic

De spanning stijgt stilaan ten top rond de WK-selectie voor de Belgische ploeg. Heel wat renners willen er doodgraag bij zijn.

Remco Evenepoel liet al weten dat hij eventueel wil passen voor het WK op de weg. Maar volgens Evenepoel horen andere renners er zeker bij.

Een van hen is Philippe Gilbert. Die maakte volgens Evenepoel een stevige indruk op hem tijdens de Brussels Cycling Classic.

"Hij is sterk en hij groeit. In Overijse zat hij slecht geplaatst, zaterdag hebben we de oude Gilbert weer gezien. Hij ging heel hard naar boven bij de tweede beklimming van de Muur van Geraardsbergen. Hij heeft geen enkele beurt op kop overgeslagen. Hij verdient zijn plaats in de WK-selectie", zei Evenepoel aan HLN.