Fabio Aru wil zich nog tonen in zijn allerlaatste week als renner: "Ik hoop dat het alleen maar beter en beter wordt"

Fabio Aru was goed aan de Vuelta begonnen, maar de voorbije dagen is de Italiaan weggezakt in het algemeen klassement. Toch hoopt hij zich in de laatste week nog te kunnen laten zien.

Het wordt namelijk de allerlaatste week als renner voor Fabio Aru. Voor de Vuelta liet de Italiaan namelijk weten dat de Ronde van Spanje zijn laatste wedstrijd is als profrenner en dan hangt hij zijn fiets aan de haak. In die laatste week wil Aru zich uiteraard nog tonen. "Het voorbije weekend was een goed teken voor de komende week. Mijn lichaam heeft nog een paar dagen nodig om 100% te zijn... dus ik zal hopen dat het alleen maar beter en beter wordt", aldus Aru op de Twitterpagina van Team Qhubeka NextHash.