Julian Alaphilippe legt uit waarom hij in de sprint verloor van Cosnefroy

Wereldkampioen Julian Alaphilippe greep zondag net naast de zege in de Bretagne Classic, ondanks goed voorbereidend werk van Mikkel Honoré.

Alaphilippe moest in de Bretagne Classic de zege aan Benoît Cosnefroylaten. Die sprintte net iets sneller dan de wereldkampioen.

“We vielen van ver aan en braken de koers open. We wilden offensief koersen en genieten van deze prachtige koers. We konden de achtervolgers voorblijven, maar helaas kreeg ik kramp in de slotkilometers. Benoît was de sterkste”, zegt Alaphilippe.

Alaphilippe trekt ondanks de nederlaag positieve conclusies. “Ik ben tevreden met dit resultaat en nog meer met de vorm die ik toonde in deze koers. Het geeft vertrouwen voor de komende afspraken. Ik wil de hele ploeg en vooral Mikkel danken voor hun inspanningen. Het was mooi om met Mikkel op het podium te staan.”