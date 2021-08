Fabio Jakobsen de sterkste in zestiende etappe Vuelta, knappe tweede plaats voor Jordi Meeus

Fabio Jakobsen heeft zichzelf een cadeau gegeven op zijn verjaardag. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step was namelijk de snelste in de zestiende etappe van de Vuelta. Jordi Meeus eindigde op de tweede plaats.

Een kopgroep van vijf renners, waaronder twee landgenoten met Dewulf en Claeys, probeerde vandaag voor het peloton te blijven, maar de sprinters hadden duidelijk hun zinnen gezet op deze etappe en dus kwam er een massasprint.

In deze sprint was Fabio Jakobsen duidelijk de snelste. Hij haalde het voor onze landgenoot Jordi Meeus en de Italiaan Matteo Trentin. Het is al de derde overwinning in de Vuelta voor Jakobsen en dat op zijn verjaardag.