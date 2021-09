Leider Odd Christian Eiking staat voor belangrijk tweeluik in de Vuelta: "Ik voelde mij niet top na de rustdag"

Odd Christian Eiking is momenteel nog wel de leider in de Vuelta, maar hij zal vandaag alles op alles moeten zetten om de rode leiderstrui in zijn bezit te houden. Er staat namelijk een zware bergetappe op het programma.

Dinsdag eindigde de rit op een sprint, maar toch had Eiking het niet onder de markt. Hij vertelde het in een reactie bij zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. "Er was op papier geen gevaar om de trui te verliezen, maar toch voelde ik mij niet top na de rustdag", legde Eiking uit. De Noor beseft dat hij vandaag wel in orde zal moeten zijn, want er staat een zware bergrit op het programma. "De rit van dinsdag was wel de perfecte mogelijkheid om de motor op te warmen voor de rit van woensdag!"