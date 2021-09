Van der Hoorn ziet sterk seizoen beloond worden met fikse contractverlenging bij Intermarché

De 27-jarige Van der Hoorn won een rit in de Giro. Woensdag deed hij dat nog eens over in de Benelux Tour. Dat leverde hem een nieuw contract voor 3 jaar op.

Ook de 33-jarige Boy van Poppel blijft langer bij Intermarché. Hij tekende een nieuw contract voor één seizoen bij Hilaire Van der Schueren.

