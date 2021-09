📷 Geen Remco Evenepoel meer in Benelux Tour vandaag

Remco Evenepoel heeft opgegeven in de Benelux Tour. Hij komt vandaag niet aan de start van de vijfde rit.

Evenepoel had vannacht, zo laat zijn ploeg Deceuninck-QuickStep weten, opnieuw maagproblemen.

After his condition was improving the past days, @EvenepoelRemco had stomach problems again last night, after which it has been decided he won’t start the #BeneluxTour today. The team’s doctors will follow up on his evolution the next days.

Have a full and speedy recovery, Remco! pic.twitter.com/Yoxmq6Zfqx