Alejandro Valverde hoopt binnenkort opnieuw te kunnen koersen

Na zijn val in de Ronde van Spanje waarbij hij een sleutelbeenbreuk opliep, leek het een raadsel wanneer én of Alejandro Valverde zou terugkeren in het peloton.

De 41-jarige Spanjaard blijft echter alles doen voor de fiets en zat een week na zijn val alweer op de fietstrainer met het oog op een spoedig herstel. Zo gaf hij ook al mee dat hij ook in 2022 coureur zal zijn, enkel Movistar moet zijn contractverlenging nog officialiseren. Na ongeveer een maand te zullen hebben stilgelegen, hoopt Valverde terug in het peloton te keren in de Giro di Sicilia. Daarna zal hij ook nog enkele Italiaanse eendagskoersen rijden met onder andere ook de Ronde van Lombardije. Het WK komt nog te vroeg.