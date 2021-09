Colbrelli hield grote namen achter zich, maar: "Eén van de zwaarste ritten uit mijn carrière"

Sonny Colbrelli was gisteren nog tweede in een massasprint, vandaag was hij de beste in een lastige Ardennenetappe in de Benelux Tour. De Italiaanse kampioen moest wel diep gaan voor de overwinning.

Met nog 25 kilometer te gaan koos Colbrelli voor het ruime sop en liet hij de achtervolgers achter zich. Hoe hard het groepje met onder andere Benoot, Stuyven en Dumoulin ook probeerde, ze kwamen geen seconde dichter bij de Italiaan.

Colbrelli's ploeggenoot Matej Mohoric was ook aanwezig in de kopgroep, wat voor een ideale situatie zorgde voor de ploeg. "We wilden vol koersen en dat loonde. Ik besloot om nog eens door te duwen toen we bijna gegrepen werden, vooral voor die extra seconden in de gouden kilometer."

Maar dat ging niet vanzelf voor Colbrelli, die vol door moest gaan omde zege veilig te stellen. "Di was een van de zwaarste etappes uit mijn carrière. Ik heb al enkele lastige etappes gereden in de Giro en de Tour maar dit was toch zeer lastig. Nu ga ik herstellen want zondag belooft ook een lastige etappe te zullen worden", besluit hij.