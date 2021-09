Victor Campenaerts heeft plannen voor de laatste rit van de Benelux Tour

Victor Campenaerts toonde in Houffalize in de Benelux Tour dat zijn conditie top is. Hij werd vijfde in de rit en staat derde in de stand.

Campenaerts is heel blij met zijn huidige vormpeil. "Ik zit op heel hoog niveau en ben daar heel blij mee”, zei hij na de rit. “Ik sta nu derde in het klassement van een WorldTour-koers en dat is mooi.”

Toch was het misschien ook een gemiste kans. “Ik heb hier hard voor gewerkt om dit vormpeil te behalen. Of er nog meer had ingezeten vandaag? Misschien wel. Toen we een tweede keer doortrokken met Tom Dumoulin wachtte ik net iets te lang. Ik gokte wat en nam niet direct over.”

De eindzege pakken in de Benelux Tour wordt moeilijk. "Ik ga er alvast nog het beste van maken. Een gooi doen naar de eindzege is volgens mij niet meer haalbaar. Sonny Colbrelli steekt ook wel in een zeer goede vorm. Dat is zo sinds de Tour de France. Zonder ongelukken wint hij deze Benelux Tour. Ikzelf ga me morgen toch nog eens meten met de beteren."