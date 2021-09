Wat gebeurde er gisteren toch met Lopez in de Vuelta? Kreeg hij bevel van ploegleider?

Het waren bizarre toestanden in de Vuelta gisteren. Een boze Miguel Angel Lopez stapte in twee keer uit de koers.

Op zo’n 60 kilometer van de finish ging het helemaal mis. INEOS Grenadiers zorgde ervoor dat het peloton in stukken brak. Haig en Mäder reden weg, Roglic, Mas en Yates gingen mee. Lopez was er niet bij, met onder andere Bernal bleef hij achter. Dat zinde Lopez niet en hij wilde opgeven. Ploegleider en ploegmaat Erviti probeerden op hem in te spreken om toch door te zetten.

Lopez belde even met iemand en stapte in de wagen. Tien minuten later reed hij toch weer, maar uiteindelijk gaf hij toch nog op voor de finish. Hij reageerde enkele uren na de finish op het voorval. “Het was een complexe situatie. We zijn mensen van vlees en bloed, geen machines”, aldus Lopez. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten en de fans. Het was een fout om de wedstrijd niet uit te rijden.”

Volgens Colombiaanse media zou Lopez van de ploegleiding de opdracht gekregen hebben om niet te achtervolgen op de groep met Roglic. Bevestiging daarvan is er evenwel niet.