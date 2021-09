Bondscoach Vanthourenhout hoopt op een medaille in mixed relays

Naast de wegrit en het tijdrijden wil de Belgische équipe ook scoren in de mixed relays. De bondscoach hoopt op een medaille.

Ook in andere categorieën hoopt bondscoach Sven Vanthourenhout op sterke prestaties. Zeker in de mixed relays moet een medaille mogelijk zijn.

De ploeg is nog nooit zo sterk geweest in deze behoorlijk nieuwe discipline. D'hoore, Kopecky, Bossuyt, Campenaerts, Hermans en Lampaert moeten voor de prijs zorgen.

"Ik ben heel blij met de invulling van Ben Hermans, een onderschatte coureur. Ik ben blij dat hij het team kan vervolledigen. Ik steek niet onder stoelen of banken dat we er alles aan gedaan hebben om voor een medaille te gaan in Brugge. We hebben een mooi uitgebalanceerd team", vertelt de bondscoach.