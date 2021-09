Bondscoach Vanthourenhout uit zich over rol Evenepoel op WK: "Remco is zich bewust van de afspraken"

Bondscoach Vanthourenhout kondigde in Tubeke zijn WK-selecties aan. De selectie van Evenepoel en de verduidelijking van de ambities in het mixed relay waren de opvallendste conclusies van de persconferentie. Daar hoorde ook een woordje uitleg van de bondscoach bij.

U kunt HIER lezen wat Vanthourenhout te zeggen had over het mixed team relay. Voorts was er uiteraard interesse naar de rol die Remco Evenepoel krijgt in de wegrit. "Remco is enorm geëvolueerd sinds de Olympische Spelen, maar dat wil nog niet zeggen dat er een andere rolverdeling is. We hebben met iedereen goede afspraken gemaakt, Remco is zich daar ook van bewust."

Afspraken die heel duidelijk zijn over wie er als kopman vertrekt. "Wout van Aert is de kopman. Hij is ook vanaf dag 1 betrokken geweest bij de besprekingen in verband met de selectie, maar heeft geen eisen gesteld." Wat betekent dat dan juist voor Evenepoel? "Uiteraard zullen we Remco niet vragen om 100 kilometer op kop te gaan rijden. Daar heeft hij een te grote staat van dienst voor."

OOK STUYVEN BESCHERMD

Liefst dus ook Evenepoel zo lang mogelijk aan boord houden. "Hij krijgt een rol die er voor moet zorgen dat we met een sterke ploeg de finale kunnen rijden." Het etiket 'beschermde renner' zou ook op thuisrenner Jasper Stuyven gekleefd kunnen woden. "Hij heeft Milaan-Sanremo gewonnen en is zeer intelligent in de koers. We zien hem het liefst zo ver mogelijk komen."

Plan A blijft met Wout van Aert de koers winnen, eventueel in een sprint. Als er gesprint moet worden, zal dat niet met het hele pak zijn, denkt Vanthourenhout. "Ik ga niet uit van een massasprint. Als er gekoerst wordt, zal dat zeker voor schade zorgen in het peloton."