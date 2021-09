Entourage verzekert: Remco Evenepoel is klaar voor het Europees Kampioenschap

Remco Evenepoel geraakt wel degelijk klaar voor het Europees Kampioenschap. Maar goed ook, want Evenepoel is de kopman in de Belgische EK-ploeg. Zijn deelname kwam nooit echt in gevaar, maar na zijn opgave in de Benelux Tour was het toch even afwachten wat het zou geven.

Remco Evenepoel had geïmponeerd met zijn overwinningen in de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic. Hiermee liet hij blijken dat de vorm in aanloop naar het EK stijgende was, ideaal dus. In de Benelux Tour kreeg hij echter te maken met maagklachten. Evenepoel zou de rittenkoers ook niet uitrijden en dat terwijl het EK voor de deur staat. Enkele dagen geleden klonk het bij teamdokter Vanmol dat ze het 'dag per dag zouden evalueren'. Inmiddels is er witte rook. Volgens Het Laatste Nieuws meent zijn entourage dat Evenepoel 'klaar is voor het EK'. GOED WEEKEND De maagproblemen van Evenepoel zouden van de baan zijn en de renner van Deceuninck-Quick.Step heeft een prima weekend achter de rug. Zaterdag hield hij het nog rustig, zondag trainde hij echter al opnieuw voluit. Op het WK-parcours nota bene.