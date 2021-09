🎥 Pech voor Merlier en toplead-out Mørkøv kan zelf eens winnen op het Wetthra Dernyfestival

Als lead-out voor Deceuninck-Quick.Step oogst Mørkøv enorm veel lof. Op het Wetthra Dernyfestival heeft de Deen zelf nog eens kunnen proeven van de overwinning. De derynkoers bij de mannen was uiteraard het hoogtepunt van het defnyfestival.

De organisatie in Wetteren kon opnieuw uitpakken met een mooie deelnemerslijst. Onder meer de broers Naesen, De Vreese, Keisse, Theuns en Mørkøv waren van de partij. Nadat in de vroege namiddag de dames al hadden gereden, begonnen ook de heren eraan rond 16 uur.

Kijk hieronder naar beelden uit de karavaan.

In een reeks van vijftien ronden en een tweede reeks van twintig ronden werd dit dernyfestival beslist. Tim Merlier was gezien zijn spurtsnelheid de topfavoriet, maar hij zou dus niet winnen. Merlier kreeg in zijn tweede reeks te maken met materiaalpech. Zijn dernymotor was kapot.

Een behoorlijk groot probleem in een dernyrace. Bij Michael Mørkøv verliep wel alles volgens plan. De man die doorheen het jaar sprinters als Cavendish of Bennett naar overwinningen loodste, knalde in Wetteren zelf naar winst.