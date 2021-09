Ritwinnaar slotrit Benelux Tour denkt al verder: "Van Aert en misschien Van der Poel de WK-topfavorieten"

Bij Bahrein Victorious deden ze hun naam alle eer aan in de slotrit van de Benelux Tour. Het WK speelde daar al door de hoofden van vele deelnemers en dat was niet anders bij Matej Mohorič, de sterkste man in de laatste etappe.

We wilden niet enkel de leiderstrui van Sonny Colbrelli verdedigen door tempo te maken. We wilden de anderen wat uit hun tent lokken en ik kon dan de aanvallen volgen. Het pakte perfect uit", reageerde Mohorič. Hij won zelf de rit en werd tweede in het klassement, de eindzege was voor zijn ploegmaat Colbrelli en het team had drie renners in de top vijf in de slotetappe. " Deze dag was als een droom."

STERKSTE PLOEG NIET OP EK MAAR WEL OP WK

Voorts blikte Mohorič vooral ook vooruit in het flashinterview. "Volgende week ben ik samen met Tadej Pogačar in Trento voor het EK. We zullen daar niet met onze sterkste ploeg staan, want sommige jongens komen vermoeid uit de Vuelta. Zij zullen dan wel herstellen voor het WK, waar we wel op ons sterkst zullen zijn."

Wat zijn de verwachtingen van Mohorič voor het WK? "We zijn daar wel één van de favorieten. Van Aert en misschien Van der Poel zijn de topfavorieten en er zijn nog anderen sterk, maar we gaan ons best doen om een goede koers te rijden." Wel nog afwachten of Van der Poel daar daadwerkelijk kan starten.