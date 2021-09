Wereldkampioene Anna van der Breggen doet er geen Europese titel meer bij in haar carrière

Anna van der Breggen zal geen volgende Europese titel behalen. Wanneer ze haar carrière eind dit jaar afsluit, zal er één Europese titel op de weg op haar palmares staan. In 2016 werd ze Europees kampioene. Dit jaar gaat ze het EK niet rijden.

Vorig jaar was Van der Breggen in het tijdrijden nog de beste op het EK. Zowel op de weg als in de tijdrit heeft ze dus een keertje gewonnen op het desbetreffende kampioenschap. Dat volstaat wel zo: Van der Breggen laat dit jaar het EK volledig links liggen.

Geen wegrit voor haar en ook geen tijdrit. Dat betekent dus dat de regerende wereldkampioene haar laatste EK gereden heeft, want eind dit jaar stopt ze met koersen. In Trento zal het dus aan andere Nederlandse dames zijn om voor de medailles te zorgen.

MACKAIJ OPGEROEPEN ALS VERVANGSTER

In de wegrit zal haar plek alleszins worden ingenomen door Floortje Mackaij. Zij is door Nederlands bondscoach Loes Gunnewijk opgeroepen als vervangster van Van der Breggen.