Jonge Zwitser zorgt voor verrassing en eindigt vijfde in het algemeen klassement van de Vuelta: "Ik ben sprakeloos"

Een renner die voor een aangename verrassing heeft gezorgd in de Vuelta, is Gino Mäder. De 24-jarige Zwitser maakte in het slotweekend van de Ronde van Spanje indruk door in het algemeen klassement nog op te schuiven naar de vijfde plaats.

Bahrain-Victorious kan terugblikken op een sterke Vuelta. Met Jack Haig hebben ze een renner op het eindpodium (derde plaats), maar met Gino Mäder hebben ze nog een andere renner in de top vijf. De Zwitser eindigde op de vijfde plaats en haalde zo ook nog de jongerentrui binnen voor Egan Bernal. Uiteraard was Mäder zeer tevreden. Zijn reactie staat bij Wielerflits te lezen. "Ik ben sprakeloos. Er deden heel wat sterke renners mee, dus het is wel een verrassing, maar ik neem het zoals het is. Hopelijk is dit niet mijn laatste keer in de top 5 van een eindklassement", aldus Mäder.