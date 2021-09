Evenepoel gaat voor zichzelf en voor Lampaert voor EK-medaille(s): "Dacht dat ik die momenten zou moeten missen"

Remco Evenepoel staat er toch weer mooi, als kopman op het EK. Yves Lampaert, zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step, hoopt vurig dat Evenepoel goud pakt in de tijdrit. Dan kan Lampaert ook het WK tijdrijden winnen. Evenepoel is blij dat hij de kampioenschappen niet moet missen.

Het gaat weer prima met hem, verzekerde Evenepoel tijdens zijn persbabbel in Trento. "Ik moet iets verkeerd gegeten hebben in de week voorafgaand aan de Benelux Tour. Ik heb nu opnieuw mijn kracht terug." In de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic kwam het tot een onverwachte revival. "Ik had niet meer gedacht dat het er dit jaar nog ging uitkomen", bekent Evenepoel. "

"Ik dacht dat ik die mooie momenten, die een EK en WK toch zijn, zou moeten missen. In Overijse haalde ik mijn beste waarden ooit." De verklaring: het opgedane koersritme. "Voor de toekomst weten we dat ik koersen nodig heb en een voorbereiding met enkel stages voor mij niet werkt."

'ITALIAANS' TIJDRITPARCOURS

Donderdag zien we hem een eerste keer in actie op het EK, in de tijdrit. "Het is een typisch Italiaans parcours. Heel vlak. Er zijn nochtans genoeg klimmetjes in deze reeks die ze in het parcours hadden kunnen opnemen. Maar twee jaar geleden in Alkmaar was het nog vlakker en toen won ik. Ik vind het jammer dat het zo kort is", verwijst Evenepoel naar de afstand van de tijdrit, 22,4 kilometer.

Gaat Evenepoel goud pakken? "Ik heb Yves Lampaert beloofd dat ik er alles aan zou doen." Bij winst van Evenepoel mag België met een derde renner starten op het WK tijdrijden en dat zou dan Lampaert zijn. En wat met de wegrit? Die loopt al snel omhoog. "Als ze al van in het begin naar boven knallen, gaat de deur achteraan open staan. Er staan bijna 4000 hoogtemeters op het programma, dat kan tellen."