🎥 Juniors knallen naar goud en zilver op EK tijdrijden

De Belgische renners hebben het EK met een knaller van formaat begonnen. Bij het tijdrijden voor junioren pakt ons land goud en zilver.

Alec Segaert was de eerste Belgische junior bij de jongens die in actie kwam. Hij zette met 26:26.61 over 22,4 kilometer een toptijd neer.

Cian Uijtdebroeks begon een half uur later dan Segaert. Op het eerste tussenpunt stond hij tweede, op 17 seconden van Segaert.

In het tweede deel liep Uijtdebroeks nog wat in. Hij strandde uiteindelijk op 5 seconden aan de meet.

Het was dan nog wachten op de laatste zes renners, maar de tussentijden deden het beste vermoeden en dat werd ook bevestigd.