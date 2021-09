Robert Gesink moet opnieuw geopereerd worden en zet al punt achter seizoen: "Duimen voor een spoedig herstel"

Het wielerseizoen zit er al op voor Robert Gesink. De Nederlander moet opnieuw geopereerd worden. Dat heeft de renner van Jumbo-Visma zelf laten weten op Instagram. De operatie zal in zijn thuisland uitgevoerd worden, waarna hij thuis bij zijn familie kan revalideren.

Gesink kwam ten val in de derde etappe van de Tour de France, die voor hem zo al snel voorbij was. Hij hield daar een ernstige schouderblessure aan over. Gesink ging al een keer onder het mes, maar die medische ingreep heeft hem nog niet van de pijn afgeholpen.

"Jammer genoeg is het van kwaad naar erger gegaan met mijn schouderblessure", schrijft Gesink op zijn Instagrampagina. "Ik reis af naar Nederland voor een tweede operatie. Het lijkt er dan ook op dat het seizoen 2021 voor mij afgelopen is."

De foto bij zijn Instagrampost doet wel vermoeden dat Gesink er van geniet enige tijd met zijn kinderen door te brengen. "Duimen voor een spoedig herstel!"