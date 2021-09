Tijdritzege op N8 nieuwe opsteker voor Thibau Nys, met Daan Soete wint andere veldrijder het eindklassement

Thibau Nys werd voor eerdere goede prestaties al beloond met een WK-selectie bij de U23. Op de N8 van Brasschaat heeft Nys zich ook getoond in het tijdritje voor aanvang van het criterium. Daarin was hij de beste. Het was nadien Daan Soete die de N8 op zijn naam schreef.

Een individuele tijdrit over één ronde, dat was het opwarmertje. Nys bewees dat ook het werk tegen de klok hem wel ligt, zeker op de korte afstand. Ook Daan Soete en Toon Aerts reden goede tijden, maar zij doken niet onder de tijd van Nys. Een nieuwe opsteker dus voor die laatste in aanloop naar het WK.

Ook de puntenkoers was zo'n opwarmertje: dat was een kolfje naar de hand van Dries De Bondt. Vervolgens kon het criterium beginnen. Het kwam aan de aankomst tot een sprint met vier. Daan Soete was de snelste van het kwartet, voor Gianni Vermeersch en Tom Van Asbroeck.

SOETE NA WINST IN CRITERIUM BOVENAAN IN EINDSTAND

Het leverde Soete meteen ook de eindzege in de N8 van Brasschaat op. Over de verschillende onderdelen had Soete 32 punten bij mekaar gereden. Dries De Bondt werd met 26 punten tweede, Thomas Sprengers moest het stellen met 22 punten.