VOORBESCHOUWING: Remco Evenepoel moet voorbij Ganna om een tweede Europese titel te pakken

Twee jaar geleden is het dat Remco Evenepoel in Alkmaar zijn eerste Europese titel in het tijdrijden veroverde. Tijd voor een tweede titel? Als Evenepoel hersteld is van zijn maagklachten, behoort een medaille alvast tot de mogelijkheden. Topfavoriet is echter Filippo Ganna.

Ganna is immers altijd topfavoriet. Als je wereldkampioen bent, kan je uiteraard ook Europees kampioen worden. Op de Olympische Spelen was Ganna op de piste van goudwaarde voor Italië. Op de weg verging het hem daar moeizamer. Heeft hij al de klik kunnen maken om nu weer op de weg uit te pakken? Het zou niet onlogisch zijn als dat wat tijd vraagt, maar in eigen land zal hij gebrand zijn op de overwinning. © photonews De kandidaten om hem daarvan te weerhouden? Een tweede Europese titel op rij voor Stefan Küng zou straf zijn, maar met deze specialist ben je nooit klaar. Zwitserland heeft nog een andere medaillekandidaat met Stefan Bissegger, die in de Benelux Tour recent nog een ferm statement maakte. Op 11 kilometer reed hij daar 15 seconden weg van Küng en 20 van Affini. In Trento doen ze straks die afstand maal twee. Afwachten wat dat voor invloed heeft. Ook op de startlijst: ene Tadej Pogačar. Bij hem kan je je aan alles verwachten. Zijn beste tijdritprestaties levert de Sloveen doorgaans in de Tour de France, maar de tweevoudig Tourwinnaar heeft van dit EK echt wel een doel gemaakt. Hoewel hij daarbij zal denken aan de wegrit, kan hij zich alvast al eens dubbel plooien in de tijdrit. © photonews Daarnaast is er uiteraard Remco Evenepoel. Het opdoen van koersritme heeft er hem toch nog bovenop geholpen in een voorts moeilijk 2021. In de Benelux Tour kampte hij met maagproblemen. De vraag is dus: hoe fit is hij? Evenepoel zegt dat die maagklachten verleden tijd zijn, dan moet hij in staat zijn om een goede prestatie te leveren en mee te dingen naar de medailles. Het zou een beloning zijn voor al zijn harde werk. Hoewel het op dit kampioenschap de belangen van de landen spelen, volgen ook de wielerploegen het EK met argusogen. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze niet enkel Evenepoel als medaillekandidaat, maar ook renners als Cavagna, Asgreen en Almeida. Allemaal mannen die een dijk van een tijdrit kunnen neerzetten. Jumbo-Visma zou een topprestatie van Affini ook wel kunnen appreciëren. ONZE STERREN VOOR HET EK TIJDRIJDEN BIJ DE MANNEN: *** Filippo Ganna

** Stefan Bissegger - Remco Evenepoel - Stefan Küng - Tadej Pogačar

* Edoardo Affini - João Almeida - Kasper Asgreen - Rémi Cavagna

