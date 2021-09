Wout van Aert schept duidelijkheid over emoties na pech in ploegentijdrit: "Helemaal niet boos, zeer content en trots"

Wout van Aert en Jumbo-Visma moesten het door pech bij Eenkhoorn in de ploegentijdrit in de Tour of Britain stellen met een derde plaats. De tijd van de vierde man telde, Van Aert maande hem dan ook aan om zo snel mogelijk mee over de streep te geraken.

Dat duidt op ambities voor het klassement. Toen op Twitter geopperd werd dat Van Aert boos was vanwege het incident, sprak hij dat tegen. "Helemaal niet boos. We wisten perfect wat er gaande was en ik probeerde Pascal aan te moedigen! Trots op onze ploeg hier!"

Dat herhaalde Van Aert ook nog eens in een reactie op de site van Jumbo-Visma. "Ik ben blij en trots over de manier waarop we gereden hebben. Gijs Leemreize heeft zich in het begin leeg gereden in dienst van de rest van de ploeg. Hierdoor konden wij nog wat krachten sparen. Tony Martin en ik waren de grote motoren. We hebben enkele intensieve kopbeurten gedaan. We hebben supergoed samengewerkt."

Wie weet had er zonder die leegloper bij Eenkhoorn nog meer ingezeten. "Het is spijtig dat Pascal Eenkhoorn de pech had om in de laatste anderhalve kilometer lek te rijden. Persoonlijk voel ik me al drie dagen heel goed hier. Ook over deze tijdrit ben ik zeer content."