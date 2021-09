Belgische junior Van Mechelen wint sprint na de medailleplaatsen, nieuwe Europese kampioen komt uit Frankrijk

De eerste wegrit op het EK zit erop. Die werd gereden door de junioren en de Belg Vlad Van vechelen deed mee voor de prijzen. Hij was de snelste van de achtervolgende groep, maar de medailleplaatsen waren al weg. Frankrijk pakte goud met Roman Grégoire.

De junioren gingen er volle bak tegenaan, de deur stond achteraan open. Nog een veertigtal renners bleven over bij het aanvatten van de laatste ronde. Vooraan weggeraken was wel geen evidentie door het hoge tempo. Uijtdebroeks probeerde het op de laatste beklimming, maar tevergeefs.

Toen de Fransen Grégoire en Martinez en de Noor Hagenes de handen in mekaar sloegen, lukte het wel om een kloofje te slaan. De achtervolging werd nog ingezet, maar het trio hield toch tien seconden over aan de aankomst in Trento en kon sprinten voor de overwinning.

FRANSEN LATEN HET NIET LIGGEN

Dit mocht Frankrijk niet laten liggen en dat deed het ook niet: Grégoire spurtte naar goud. Het brons was voor Hagenes, het zilver voor Martinez. Vlad van Mechelen won de spurt voor de vierde plaats. Wat jammer dat dat geen sprint voor de Europese titel was.