Uijtdebroeks en Van Mechelen kaartten parcours en tactische vragen aan: "Moeilijk om voor alles een plan te hebben"

Cian Uijtdebroeks was de naar voren geschoven junior. Het plan lukte niet helemaal en Van Mechelen was vervolgens de Belg die een dichte ereplaats uit de brand sleepte tijdens de EK-wegrit voor junioren. Het was de vierde plek, de meest ondankbare. En dus is de vraag: had het anders kunnen lopen?

Er bleef in de finale meer volk over dan aanvankelijk verwacht. Aan de inspanningen van Uijtdebroeks lag het niet, zo verzekerde hij zelf bij Sporza. "Ik ben het vanaf de derde of vierde ronde echt wel beginnen te proberen. Maar het klimmetje was maar kort, er zijn langere hellingen in de Ardennen. Ik heb dan nog geprobeerd om die drie mannen terug te pakken, samen met de Duitsers, maar ik zat helemaal kapot."

PARCOURS NIET SELECTIEF GENOEG

Uijtdebroeks betreurt het dan ook dat de EK-omloop niet zwaarder was. Dan had hij de concurrentie meer pijn kunnen doen. "Voor mij was dit parcours niet selectief genoeg. In deze streek hadden ze een mooier parcours kunnen uittekenen."

In de sprint voor de vierde plek had Vlad van Mechelen een grote overmacht. "Ik keek om en ik zag een enorm groot gat achter mij. Ik weet niet of ik daar blij om moet zijn of dat het de teleurstelling net groter maakt. Als het samengebleven was, had ik misschien wel kunnen winnen."

IMPROVISEREN OP HET EINDE

Moesten er dan andere tactische keuzes gemaakt worden? "Zo'n EK voor junioren is enorm hectisch. Het is moeilijk om voor alles een plan te hebben. Op het einde is het improviseren. We hadden misschien mannen moeten sparen, maar niemand had verwacht dat we in de laatste ronde nog met zoveel zouden zijn."