Uitgebreide Wereldbeker zorgt met drie andere klassementen en losse crossen voor boeiende kalender in 2021-2022

Een nieuw veldritseizoen betekent een nieuwe veldritkalender. Met een uitgebreidere Wereldbeker en klassementen als de Superprestige, de X2O-Trofee en de Ethias Cross. Daarnaast zijn er zoals steeds ook nog enkele losse crossen. We mogen ons weer aan heel wat veldritspektakel verwachten.

De start van het veldritseizoen wordt gegeven in Lokeren op 11 september. Veldrijders met ambities in de Ethias Crossen, zullen de week nadien ook in Beringen aan de start staan. Al kan er diezelfde dag ook gecrosst worden in Vorselaar, in de eerste losse cross van het seizoen. De Ethias Crossen brengen ons ook nog langs Bredene, Meulebeke, Leuven, Essen, Maldegem en Kruibeke.

De Superprestige gaat van start op 3 oktober in Gieten. Wie daar een goede start neemt, kan op zoek naar bevestiging in Ruddervoorde, Niel, Merksplas, Boom, Heusden-Zolder, Diegem en Gavere. Oktober is ook de maand van de Amerikaanse wedstrijden. Er zijn er dit jaar drie: van Waterloo gaat het via Fayeteville tot in Iowa.

© photonews

Dat zijn ook de drie eerste Wereldbekermanches. Door corona waren er vorig seizoen slechts vijf Wereldbekercrossen, maar dat wordt dit seizoen helemaal anders. Flanders Classics heeft gewerkt aan de uitgebreide Wereldbeker die het voor ogen had. Liefst zestien wedstrijden worden in het kader van de Wereldbeker betwist.

Ook in Zonhoven, Overijse, Tabor, Koksijde, Besançon, Antwerpen, Val di Sole, Rucphen, Namen, Dendermonde, Hulst, Flamanville en Hoogerheide wordt er gecrosst voor een goede positie in het WB-klassement. Daarnaast is er ook nog het X2O-klassement, dat op 1 november zijn eerste wedstrijd kent met de Koppenbergcross. Ook Kortrijk, Loenhout, Baal, Herentals, Hamme, Lille en Brussel staan op het menu.

Daarnaast zijn er ook nog de kampioenschappen. Meer details hierover kunt u HIER ontdekken. Wil u over een volledig overzicht beschikken van de veldritkalender in het seizoen 2021-2022? Ga dan nu naar onze kalenderpagina en kom te weten welke cross op welke datum op het programma staat. Zo hoeft u zeker niets te missen dit veldritseizoen!