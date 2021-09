De onverhoopte triomf: Thibau Nys is Europees kampioen op de weg bij de beloften!

Vele ogen waren op Ayuso gericht in de EK-wegrit voor beloften. Met Nys en Van Eetvelt bleken ook in de Belgische selectie kandidaat-medaillewinnaars te zitten. Beide Belgen zaten in de kopgroep die kon sprinten voor de winst en het was Nys die naar de Europese titel spurtte!

Tien lokale rondes in de buurt van Trento stonden op het programma voor de beloften. Met voor België Jenno Berckmoes, Toon Clynhens, Thibau Nys, Hendri Vandenabeele, Lennert Van Eetvelt en Stan Van Tricht in actie. In het eerste koersuur bleef alles samen, maar met zestig kilometer te gaan durfde de italiaan Benedetti toch een vroege aanval aan.

Langer dan een kwartiertje bleef Benedetti niet voorop en nadien roerden de Belgen zich. Met eerst Van Eetvelt die een speldenprik uitdeelde en vervolgens Vandenabeele die op de Povo doortrok. Vijf renners zaten nog in zijn wiel. Met nog dertig kilometer voor de boeg kwam het echter weer tot een hergroepering.

VAN EETVELT GAAT SOLO

Na een intermezzo van Balmer waagde Van Eetvelt nog eens zijn kans. Onze landgenoot kreeg eerst Bayer en Zambanini mee, maar die wist hij op een volgende passage op de Povo wel weer achter te laten. Van Eetvelt als leider in de race de laatste vijftien kilometer in: dit bood perspectieven!

Op tien kilometer van de finish werden de achtervolgers ingerekend door het peloton. Op de laatste keer de Povo was het dan aan Ayuso zelf om zijn kaarten op tafel te leggen. Die was noodzakelijk de beste, maar zo kwam Van Eetvelt wel al snel in het vizier. Die sloot wel nog aan toen de eerste renners hem passeerden. Ook een sterke Nys was nog mee.

NYS MAAKT HET AF

De nieuwe kopgroep had evenwel nog geen gewonnen spel. De leiders bleven hun bonus van een tiental seconden behouden. De Italiaan Zana kwam in de slotkilometers met een demarrage waar heel wat op zat. Ayuso reed het gat dicht. België kon Nys vervolgens uitspelen in de sprint om de medailles... Nys kwam er op het juiste moment aan en reed simpelweg de beste sprint! Nys is Europees kampioen, Van Eetvelt mooi vijfde!