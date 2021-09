Eli Iserbyt is meteen op de afspraak op de Rapencross en pakt uit met een fraaie solo

Eerste afspraak van het seizoen en Eli Iserbyt staat er meteen. De Rapencross was een kolfje naar de hand van de Europees kampioen veldrijden. De strijd in Lokeren was vooral spannend voor de resterende podiumplaatsen. Die gingen naar Van der Haar en Vanthourenhout.

Bij afwezigheid van Van der Poel, Vanthourenhout en Pidcock is de druk meteen groot voor de andere veldrijders om in het begin van het seizoen enkele overwinningen te scoren. Met die druk weet Eli Iserbyt ondertussen wel om te gaan. Na twee ronden kwam hij al op de proppen met een versnelling die hem afstand deed nemen van de rest. ISERBYT BEHOUDT CONTROLE Het kloofje liep al snel op naar de tien seconden en vervolgens breidde Iserbyt zijn bonus uit naar een halve minuut. Ook in het slot van de wedstrijd had de Europees kampioen veldrijden de zaak steeds goed onder controle. Met een mooie marge pakte hij meteen de eerste overwinning van het seizoen. Voor plaatsen 2 en 3 werd nadien wel nog strijd geleverd. Van der Haar haalde Vanthourenhout een paar keer terug en pakte zelf nadien nog de tweede plaats. Vanthourenhout maakte het podium compleet.