Tegenvallers voor Nederland in aanloop naar EK: Niki Terpstra en landgenoot moeten afhaken

Nederland zal niet helemaal met de ploeg aan de EK-wegrit starten die het voor ogen had. Niki Terpstra moest als eerste afzeggen en later volgde Jan Maas in zijn voetsporen. De ene is ziek, de andere heeft positief getest op corona.

Niki Terpstra mocht zich op zijn 37ste opmaken voor een volgend kampioenschap, maar dat komt er voorlopig dus niet van. Terpstra is ziek geworden en moet hierdoor afhaken voor de wegrit op het EK. Nederland zal het dus moeten stellen zonder zijn ervaring, iets wat op een kampioenschap toch altijd van pas komt. VALS-POSITIEVE TEST Ondertussen is ook bekend dat Jan Maas zondag niet voor Oranje zal kunnen koersen. Op basis van een Covid-test heeft een arts van de organisatie beslist dat de 25-jarige renner niet aan de start van het EK mag komen. Wellicht gaat het om een vals-positieve test, maar het verdict is gevallen. Het is dus zeker geen zorgeloze aanloop naar het EK geweest voor Nederlands bondscoach Koos Moerenhout. Maas was immers op zijn beurt al de vervanger van Dylan van Baarle, die met een blessure moest afzeggen.